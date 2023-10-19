تعزز طاقته ومناعته.. أطعمة مهمة لبناء جسم الطفل

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن أطعمة مهمة يحتاجها جسم الطفل لبناءه وتقويته.

وشددت الصحة على عدد من الأطعمة الواجب تناولها، المسؤولة عن مساعدة الطفل في نموه الحركي والمعرفي بشكل سليم.

وأشارت الصحة إلى أطعمة البناء التي من الواجب توفيرها في الأطعمة، حيث يجب أن تشمل الوجبات البروتين الحيواني "اللحوم والدواجن"، والبروتين النباتي "البقوليات والخضراوات الورقية".

كما أن هناك بعض الأطعمة التي تعزز من طاقة الطفل، ويجب إضافتها في الأنظمة الغذائية، وهي: النشويات المركبة مثل البليلة والأرز والشوفان، والدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون.

أما بالنسبة للأطعمة التي تلعب بدور الوقاية والحماية من الأمراض المختلفة: الخضراوات والفاكهة بكافة ألوانها، حيث يجب أن يتناول الطفل 5 أصناف بـ 5 ألوان يوميا، بالإضافة إلى شرب الماء باستمرار على مدار اليوم.