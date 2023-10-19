أيمن محسب: حديث السيسي القوي عن الأزمة الفلسطينية سيؤثر دوليا بشرط (فيديو)

قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الموقف الحازم للرئيس عبد لفتاح السيسي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة لن يمر دوليا مرور الكرام، إلا إذا لم يكن الوطن العربي في ظهره وليس الشعب المصري أو الفلسطيني فقط.



وأضاف أيمن محسب خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء الأربعاء: “إذا اتحد كل قادة الدول العربية على هذه الرغبة الحقيقية لإنهاء هذه الأزمة الكبيرة وفرض حل الدولين والجلوس بشكل جاد على طاولة المفاوضات لوضع حلول قاطعة متفق فلن يمر حديث الرئيس السيسي مرور الكرام، ولكن إذا ظل الرئيس وحده وظلت مصر وحدها تحمل راية الدفاع الحقيقي عن الأزمة الفلسطينية فسيمر الأمر مرور الكرام”

نظرة الرئيس السيسي خلال حديثه عن العدوان الإسرائيلي نظرة مقاتل

وتابع أيمن محسب: “نظرة الرئيس السيسي خلال حديثه عن العدوان الإسرائيلي على غزة كانت نظرة مقاتل يعلم مدى قدراته ولكنه يسعى للسلام وحقن دماء الأبرياء”.

علق النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على الأحداث الجارية في فلسطين، قائلا: “ نحن في مرحلة فارقة، ولأول مرة نشعر أن القيادة السياسية في مصر تتعامل بشكل مختلف، وتحث الجميع في الوطن العربي على ضرورة أن اتخاذ موقف مختلف”، مشيرا إلى أن المواقف السابقة لجامعة الدول العربية وماكان يحدث من شجب وتنديد لم يعد مقبولا في ظل المشهد الحالي بعد سقوط الأقنعة في العالم



واستنكر أيمن محسب خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم العدوان الوحشي الإسرائيلي على الفلسطينين، قائلا: "لم نر في حياتنا تأييد دولي كما يحدث الآن للقتل العمد للأطفال الأبرياء والمدنيين، ولم نر طوال التاريخ المؤسسات التي نطلق عليها راعية لحقوق الإنسان تدعم القتل العمد للمدنيين، والبرلمان الأوروبي يرفع علم إسرائيل وهي تقتل الأطفالوتقصف المستشفيات، وأمريكا الدولة العظمي راعية الحريات كما تدعي ترفض مشروع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن

وتابع أيمن محسب: "الولايات المتحدة كانت تستطيع منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب البشعة أن توقف كل هذا القتل بأشارة واحدة منها لإسرائيل ولكنها لم تفعل ذلك