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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ارتكبت العديد من المجازر والقانون الدولي عاجز أمامها .. فيديو

الدكتور فواز جرجس
الدكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن

قال الدكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن، إن الخطاب العالي السقف في الدول الغربية هو خطاب تمييزي عنصري استثنائي وبدائي استعماري.

وأضاف جرجس خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في الثلاثين عامًا الماضية ضد الفلسطينيين واللبنانيين والقانون الدولي عاجز أمامها.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي يمكن أن تحتوي إسرائيل حتى الآن وخلال الإثني عشر يومًا الماضية، فهناك نحو 4 آلاف ضحية فلسطينية.

وأكد فواز جرجس أن المجتمع الدولي الآن هو الولايات المتحدة وحلفاء الدول الغربية الذين أعطوا إسرائيل ويعطونها الدعم المطلق، وحكومة نتيناهو لديها الدعم المطلق والمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية لن تستطيع معاقبة إسرائيل.


 

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