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الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أيمن محسب: وجهنا قواعدنا بكل المحافظات للخروج إلى الشوارع للتنديد بالعدوان الإسرائيلي

النائب الوفدى الدكتور
النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب

قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن حزب الوفد نظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي انضم جميع أعضاء الحزب من رئيس الحزب لأحدث عضمو منض للحزب.

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أيمن محسب: حديث السيسي القوي عن الأزمة الفلسطينية سيؤثر دوليا بشرط (فيديو)

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أيمن محسب: الوفد مع القيادة السياسية في الأزمة الفلسطينية رغم خوضنا الانتخابات بشراسة

 الهيئة العليا لحزب الوفد وهيئته البرلمانية في حالة استنفار تامة منذ 10 أيام 


وأضاف أيمن محسب خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي  ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء الأربعاء، أن الهيئة العليا لحزب الوفد وهيئته البرلمانية في حالة استنفار تامة منذ 10 أيام  ونتحدث سويا طوال الوقت بدون نوم، وتلقينا رسائل شديدة، والحزب على اتم الاستعداد للذهاب حيثما تذهب القيادة السياسية.

وتابع  أيمن محسب : “ وقفتنا اليوم داخل الحزب ليست هي الوقفة الوحيدة،  بل وجهنا قواعدنا في كل المحافظات للخروج إلى الشوارع  اعتراضا على العدوان الإسرائيلي والمخططات الصهيونية”

قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن  حزب الوفد العريق يخوض الانتخابات بشراسة ولكن في نفس الوقت نحن مع القيادة السياسية بشكل واضح بشأن الأزمة الفلسطينية


وأضاف أيمن محسب أن المعارضة المصرية بكافة أشكالها أصدرت بيانات تأييد لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه كان واضحا وشريفا في كلامه عن الأزمة الفلسطينية ولم يستخدم السياسة في حديثه.

وأكد النائب أيمن محسب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يبحث عن استغلال الأزمة الفلسطينية في الحصول على تأييد شعبي كما يردد البعض، لأنه لو أرد الفوز بالانتخابات اللرئاسية بمساعدة الغرب كما كان يفعل سابقية لتحدث عن الأزمة بشكل محتلف ، ولحاول تهدئة الأمور مع إسرائيل لكنه لم يفعل ذلك لأنه يعرف قيمة القضية الفلسطينية عند المصريين وقيمة سيناء التي رواها المصريين بدمائهم.

الجريدة الورقية