أيمن محسب: الوفد مع القيادة السياسية في الأزمة الفلسطينية رغم خوضنا الانتخابات بشراسة

قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن حزب الوفد العريق يخوض الانتخابات بشراسة ولكن في نفس الوقت نحن مع القيادة السياسية بشكل واضح بشأن الأزمة الفلسطينية

المعارضة المصرية بكافة أشكالها أصدرت بيانات تأييد لموقف الرئيس السيسي

وأضاف أيمن محسب خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأربعاء، المعارضة المصرية بكافة أشكالها أصدرت بيانات تأييد لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه كان واضحا وشريفا في كلامه عن الأزمة الفلسطينية ولم يستخدم السياسة في حديثه.

وأكد النائب أيمن محسب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يبحث عن استغلال الأزمة الفلسطينية في الحصول على تأييد شعبي كما يردد البعض، لأنه لو أرد الفوز بالانتخابات اللرئاسية بمساعدة الغرب كما كان يفعل سابقية لتحدث عن الأزمة بشكل محتلف ، ولحاول تهدئة الأمور مع إسرائيل لكنه لم يفعل ذلك لأنه يعرف قيمة القضية الفلسطينية عند المصريين وقيمة سيناء التي رواها المصريين بدمائهم.

وكان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أكد أهمية الدور الذي تقوم به مصر من أجل وقف الاشتباكات التي يشهدها قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ودفع جميع الأطراف على ضبط النفس للحفاظ على مستقبل التهدئة بين الطرفين، والعودة إلى مائدة المفاوضات والحلول السلمية، محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية تجاه ما تشهده المنطقة من مواجهات عنيفة، حيث إنها تأتي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات على المدن الفلسطينية والتى راح ضحيتها العشرات من الشهداء من بينهم أطفال ونساء.



وأكد "محسب"، ضرورة وجود تحرك دولي فاعل من أجل دفع إسرائيل نحو اللجوء إلى مائدة المفاوضات، ودعم جهود استئناف عملية السلام، ووقف التصعيد والأعمال الاستفزازية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى بالعمل على حل القضايا العالقة بمنطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حلول جذرية لها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء احتلال الأراضي العربية من أجل أن يتحقق السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن العالم لم يعد قادرا ولا مهيئا في ظل ما يتعرض له من أزمات كبري، لاستقبال حروب وصراعات جديدة قد تكون سببا في إحداث حالة من القلق والتوتر إقليميا ودوليا، وهو ما يتطلب العمل الجاد للضغط على إسرائيل من أجل اللجوء إلى المفاوضات بدلًا من الحلول العسكرية التي لا تزيد الأمور إلا تعقيدًا.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن مصر كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على القيام بدورها في حل القضية الفلسطينية، من خلال إحياء عملية السلام، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وحماية مقدساته التي عمل الاحتلال على انتهاكها على مدار سنوات، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية لهذه المقدسات ووضع حد للاستفزازات الاسرائيلية.