أيمن محسب: على العرب اتخاذ موقف مختلف من إسرائيل ورفض فكرة التطبيع (فيديو)

قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يستغل الأزمة الفلسطينيية للحصول على دعم شعبي كما يردد البعض.

وأضاف أيمن محسب خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأربعاء أن الرئيس السيسي إذا كان يريد كسب هذه الجولة الانتخابية بمساعدة الغرب فكان عليه أن يهديء الأوضاع مع إسرائيل أو يتخذ موقفا مخالف لموقفه الحالي لكن السيسي بطبعه رجل مقاتل ةحارب على هذه الأرض ويعلم قيمة حبة الرمل على في سيناء التي سقيت بدماء المصريين، معقبا: “أهلا وسهلا بأشقائنا الفلسطينني كضيوف على أرض مصر لكن قبولنا فكرة تهجيرهم إلى سيناء مساعدة لإسرائيل ضد الفلسطينيين”.

إسرائيل منذ 1967 حصلت على 80% من الأراضي الفلسطينية

وأشار إيمن محسب إلى أن إسرائيل منذ 1967 حصلت على 80% من الأراضي الفلسطينية ولم يتبق لها حاليا سوى مرحلتين لتصفية القضية الفلسطينية،أولهما تهجير أهل غزة إلى سيناء، والثانية نقل أهل الضغة إلى الأردن وبذلك تمحى فلسطين نهائيا من على الخريطة وهو ما لن تسمح به مصر

وتابع: “العرب ليس أمامهم بعد سقوط الأقنعة عن كل الدول الغربية خيارا إلا اتخاذ موقف عربي منضبط ومختلف ومواجهة فكرة التطبيع التي تدهول لها إسرائيل ”مشددا على أن التعامل مع إسرائيل قبل 7 أكتوبر يجي أن يختلف عن بعدها.

لنواب، على الأحداث الجارية في فلسطين، قائلا: “ نحن في مرحلة فارقة، ولأول مرة نشعر أن القيادة السياسية في مصر تتعامل بشكل مختلف، وتحث الجميع في الوطن العربي على ضرورة أن اتخاذ موقف مختلف”، مشيرا إلى أن المواقف السابقة لجامعة الدول العربية وماكان يحدث من شجب وتنديد لم يعد مقبولا في ظل المشهد الحالي بعد سقوط الأقنعة في العالم



واستنكر أيمن محسب العدوان الوحشي الإسرائيلي على الفلسطينين، قائلا: "لم نر في حياتنا تأييد دولي كما يحدث الآن للقتل العمد للأطفال الأبرياء والمدنيين، ولم نر طوال التاريخ المؤسسات التي نطلق عليها راعية لحقوق الإنسان تدعم القتل العمد للمدنيين، والبرلمان الأوروبي يرفع علم إسرائيل وهي تقتل الأطفالوتقصف المستشفيات، وأمريكا الدولة العظمي راعية الحريات كما تدعي ترفض مشروع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن

وتابع أيمن محسب: "الولايات المتحدة كانت تستطيع منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب البشعة أن توقف كل هذا القتل بأشارة واحدة منها لإسرائيل ولكنها لم تفعل ذلك