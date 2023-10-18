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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاني برزي: هناك عشوائية في ملف عقود اللاعبين بنادي الزمالك

هاني برزي
هاني برزي

أكد هاني برزي، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتم إعادة تقييم ملف عقود اللاعبين بالنادي حال نجاح القائمة في الانتخابات.

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وقال برزي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " طلبت رؤية عقود اللاعبين عندما توليت مسؤولية الإدارة بنادي الزمالك ولكن لم أستطيع الحصول على أغلب عقود لاعبي الفريق".

وتابع: "سنعيد ترتيب عقود اللاعبين مرة أخرى، لآن بعض اللاعبين يحصلون على عقود كبيرة للغاية، لذلك سيتم تقييم عقد اللاعب بناء على مستواه".

وأتم: "سيتم تعيين مدير تعاقدات للنادي وسيعمل بآلية محددة وفقا لرؤية الإدارة في ملف التعاقدات، وليس بعشوائية".

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