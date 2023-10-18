أوجستي: مواجهة الزمالك مختلفة وأغلقنا صفحة البطولة العربية

أكد الإسباني أوجستي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالأهلي على اهمية المواجهة المرتقبة التي يخوضها أمام غريمه التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري.

وقال أوجستي في تصريحات عبر الحساب الرسمي لإتحاد السلة: “ الميع يعرف ماذا تعني مباراة الأهلي والزمالك في مصر، هي ليست مباراة بين أوجستي وأحمد مرعي أ ايهاب أمين وعمر هشام ولا يجب أن نجعلها مواجهة شخصية بين المدربين ”.

وتابع: “ لا أعتقد أن هناك طرفاً أقوى من الآخر وهي مباراة نهائية، بالنسبة لي أرى دائماً ان الفرق الـ 6 الأفضل في الترتيب قادرة على تحقيق الفوز امام بعضها البعض، ستكون مباراة مختلفة لأنها مباراة نهائية ولأن الزمالك سيلعب بقوة ”.

وأضاف أوجستي: “ عدم التتويج بلقب البطولة العربية قد يؤثر علينا بالطبع لكننا أغلقنا هذه الصفحة ونبحث دائماً عن الفوز في مبارياتنا”.

وأتم: “ بالنسبة لي هذه هي المرة الأولى التي أخوض فيها مباراة السوبر خارج مصر ولا أعرف اذا كان ذلك أمراً سلبياً أو إيجابياً ”.