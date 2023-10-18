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الخميس 19 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاني برزي: الإدارة السابقة وراء ابتعاد الرعاة عن نادي الزمالك

هاني برزي
هاني برزي

يرى هاني برزي، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، أن سوء أداء الإدارة السابقة وراء تراجع الرعاة عن النادي.

وقال برزي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " اسم الزمالك يستطيع جذب العديد من الرعاة ولكن سوء أداء الإدارة السابقة أبعدت الرعاة والمستثمرين عنه".

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وتابع: "لا يصح أن نادي عريق بحجم الزمالك لا يوجد على قميص فريق الكرة به إلا راعي واحد فقط".

سنعمل بشكل كبير على ملف الرعاة

وأتم: "سنعمل بشكل كبير على ملف الرعاة، ولكن هذا لن يحدث إلا عند عودة الزمالك لهيبته مرة أحرى، وهناك العديد من الرعاة المنتمين لنادي الزمالك ينتظرون دعم النادي بمجرد تحسن واستقرار الأوضاع داخله".

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