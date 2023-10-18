براءة المتهمين من الإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، ببراءة متهمين من قضية الاتجار فى المخدرات "الهيروين" بدائرة مركز الشرطة كفر الشيخ وذلك في أحداث، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

حملت القضية رقم 13415 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2526لسنة 2023 كلي كفر الشيخ

وكان المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من م.ا.م.م.ش.ا.، ا.ر.م.ا.من أحدي قري مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بكفرالشيخ لاتهامهما بترويج الهيروين المخدر والاتجار فيه بدائرة مركز كفر الشيخ ، وجاء بتحريات الملازم أول محمد السيد مصطفي حسان، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ أنه وردت اليه معلومات اكدتها التحريات والمصادر السريه الموثوق بها بقيام المتهمين بترويج الهيروين المخدر والاتجار فيه بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه ، تم ضبط المتهم الأول وبحوزته سكين ، وكيس بلاستيك اصفر به ٨٠ لفافة هيروين ، ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وتم ضبط ٤٩ لفافة هيروين مخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وميزان حساس ، مع المتهم الثاني ، واقرا بحيازتهما المضبوطات ، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعه وبالعرض علي السيد مرجان، وكيل النيابه العامه تولي التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما ، وتداولت الجلسات واصدرت المحكمه قرارها السابق.