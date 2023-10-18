29 أكتوبر.. جنايات المنصورة تنظر محاكمة أم وعشيقها قتلا طفلها لرفضه التسول

المتهمان أزهقا روح الطفل ثم أخفيا جثته

تنظر محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري رئيس المحكمة يوم 29 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمة أم وعشيقها لاتهامهما بقتل طفلها لا جباره على التسول بالطرق العامة على غير رغبة الطفل .

وقائع القضية

وتعود وقائع القضية في نهاية شهر نوفمبر عام 2022 م حيث قام المتهم حسن . م .ع 33 سنة سائق توك توك بالاتفاق مع عشيقته سماح . ع أ 37 سنة بدائرة قسم أول المنصورة قاما بقتل ابن المتهم الثانية كريم محمد قدري ، حيث عقدا العزم وبيتا النية على ذلك وأعدا لذلك الغرض أداة " عصا " وماإن ظفرا به حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسده ، ثم قام بحمله وظل يصدم رأسه بالحائط محدثا إصابة بالرأس بالاشتراك مع أمه قاصدين إزهاق روحه ، كما قام المتهمان بإخفاء جثة المجني عليه والتخلص منها بإلقائها بإحدى الترع وذلك لرفض المجني عليه ممارسة التسول .

4 أطفال

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين استخدما 4 أطفال وهم أبناء المتهمة الثانية في أعمال التسول بالطرق العامة عن طريق إجبارهم بالأذى الجسدي والتعذيب المستمر للانصياع لأوامرهما .

وقد اعترف المتهمان في التحقيقات أنهما يعيشان سويا في إطار علاقة غير مشروعة منذ حوالي ثلاث سنوات ويعاشران بعضهما معاشرة الأزواج بعد انفصال المتهمة عن زوجها مدعية أنهما متزوجين عرفيا على خلاف الحقيقة ولها أربعة أبناء من زوجها الشرعي " سوري الجنسية "

اخفاء الجثة

وأكدت تحريات المباحث تعمد المتهم ازهاق روح المجني عليه واخفاء جثته بالاشتراك مع عشيقته .

وقررت النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات حبس المتهمين ثم احالتهما إلى محكمة الجنايات التي حددت يوم 29 أكتوبر الجاري لمحاكمتهما .