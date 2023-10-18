غضب ضد مدرب البرازيل واتحاد السامبا يحدد البدلاء

خسر منتخب البرازيل من نظيره الأوروجوياني بهدفين دون مقابل، فجر اليوم الأربعاء، والتي تسببت في حالة كبيرة من الغضب الجماهيري ضد الجهاز الفني واللاعبين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

غضب ضد مدرب البرازيل وتحديد البدلاء

أصبح المدرب فرناندو دينيز في مرمى نيران جمهور المنتخب البرازيلي بسبب التعثر الثاني على التوالي، عقب التعادل مع منتخب فنزويلا يوم الجمعة الماضي.

طالب جمهور البرازيلي بتحديد بديل فرناندو دينيز وبالفعل تم اختيار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليكون بديلًا للمدرب الحالي، لكن العقبة الوحيدة أمامه هي توليه لريال مدريد في الفترة الحالية، وبالرغم من اتخاذه قرار بالرحيل عن الميرنجي بنهاية الموسم الحالي، لكنه لن يكون قرارًا رسميًا بعد في انتظار نهاية الموسم الحالي.

يعتبر المدرب الإيطالي أنشيلوتي هو الخيار الاول لمنتخب السامبا، وبالرغم من نفيه وجود اتفاق رسمي حتى الآن لكن الجمهور البرازيلي بات متأكدًا أنه هو البديل في المرحلة المقبلة، وفي حال فشل الاتحاد البرازيلي في حسم التعاقد مع أنشيلوتي وتجديد تعاقده مع ريال مدريد، سيكون الخيار الثاني هو المدرب البرتغالي جوزية مورينيو.

وفي ذلك الخيار أيضًا يجد الاتحاد البرازيلي صعوبة في الحسم، كونه من بين الأسماء المحددة لتولي مهمة التدريب في المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة، سواء مع أحد الأندية المحلية أو المنتخب الاول لكرة القدم.