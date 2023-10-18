عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تعلن الحداد العام على أرواح شهداء فلسطين
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مظاهرات ضخمة تجوب شوارع سوهاج ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

شهدت شوارع وميادين محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، مظاهرات ضخمة تقدمها رجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف، والأوقاف، ورجال الدين المسيحي بالكنيسة، وشارك فيها الألاف من مواطني المحافظة، ومختلف القوى الحزبية والتيارات السياسية وشباب الجامعة، وذلك للتنديد بالعدوان الاسرائيلى على غزة ودعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى في مواجهة الأزمة، وواصلت المظاهرات فعالياتها بميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين مدينة سوهاج .


وحمل المتظاهرون أعلام مصر، وأعلام فلسطين، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولافتات مؤيدة لموقفه من القضية، ورددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلى، ومنها «واحد اتنين الشعب العربى فين» و«القدس عربية» و«على القدس رايحين شهداء بالملايين»، وجرى خلال التظاهرات إطلاق الأغانى الوطنية، والأغانى الداعمة للقضية الفلسطينية، وسط تفاعل كبير من الحضور، في حين تواجدت قوات من الشرطة في محيط الميدان لتأمين التظاهرات.

الجريدة الورقية