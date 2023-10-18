مظاهرات ضخمة تجوب شوارع سوهاج ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين

شهدت شوارع وميادين محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، مظاهرات ضخمة تقدمها رجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف، والأوقاف، ورجال الدين المسيحي بالكنيسة، وشارك فيها الألاف من مواطني المحافظة، ومختلف القوى الحزبية والتيارات السياسية وشباب الجامعة، وذلك للتنديد بالعدوان الاسرائيلى على غزة ودعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى في مواجهة الأزمة، وواصلت المظاهرات فعالياتها بميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين مدينة سوهاج .



وحمل المتظاهرون أعلام مصر، وأعلام فلسطين، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولافتات مؤيدة لموقفه من القضية، ورددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلى، ومنها «واحد اتنين الشعب العربى فين» و«القدس عربية» و«على القدس رايحين شهداء بالملايين»، وجرى خلال التظاهرات إطلاق الأغانى الوطنية، والأغانى الداعمة للقضية الفلسطينية، وسط تفاعل كبير من الحضور، في حين تواجدت قوات من الشرطة في محيط الميدان لتأمين التظاهرات.