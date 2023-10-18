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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طارق رسلان : 105 مليون مواطن فوضوا رئيسهم للدفاع عن الأمن القومي

اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان

قال اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بأن نجتمع اليوم و في هذا الظرف الراهن الذي انقلبت فيه المنطقة رأسا علي عقب ، وبدأت آلة الحرب الاسرائيليه في حصد أرواح الأبرياء من الفلسطينيين في غزة وينتهك كل المعايير الانسانيه والدولية ، وسط غطاء امريكي وغربي مخزي يندا له الجبين .

حمايه الأمن القومي المصري

وشدد رسلان في كلمته في الجلسه الطارئه التي دعي إليها مجلس الشيوخ اليوم بأن حزب الموتمر يؤيد ويفوض الرئيس السيسي في اتخاذ مايراة مناسباً لحمايه الأمن القومي المصري .

ولفت رسلان باننا نرفض وبشدة التهجير القسري للفلسطينين الي سيناء .. لانها كلها محاولات الي إنهاء القضيه الفلسطينيه للابد ، وتابع بأن إجلاء إسرائيل لسفيرها في القاهره ، أمر تأخر كثير وكان علينا طردة منذ زمن وادعو نواب الشعب المصري وجموع الشعب المصري أن ننظم مسيرة الي سيناء .

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وأوضح رئيس برلمانيه المؤتمر ، بأن مصر دولة ذات سيادة لديها رئيس وطني مخلص وجيش عظيم و105 مليون مواطن فوضوا رئيسهم للدفاع عن الأمن القومي المصري باي طريقة وبأي ثمن ... وقادرين عن الدفاع عن أراضيهم .

لان الموقف المصري ثابت ....التصعيد بالتصعيد والسن بالسن والبادي اظلم .

واضاف بأنه علي اسرائيل ان تتعلم الدرس جيداً وعلي الشعب الإسرائيلي ألذي نعم بالامان لخمسين عام أن لاينزلق خلف بطولات وادعاءات زائفه من حكومته .

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لنؤكد للعالم بأن أرضنا التي روتها دماء الشهداء من قبل لن تكون مجال للمساومه وإجهاض للقضية العادلة للشعب الفلسطيني ،واننا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا العظيم ، كل الدعم للقيادة السياسية.. وخالص العزاء للشهداء في غزة .

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