التحقيق مع متهم يدير شركة إنتاج فنى بدون ترخيص في الجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بمنطقة الجيزة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.



وأقر المتهم، برتكابه الواقعة وأنه المدير المسئول عن الشركة، وقد ارتكب المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عنصر إجرامي، قام بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

و نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 6 متهمين (5 شباب وفتاة)، لحيازتهم مخدر الآيس والبودر بقصد الاتجار في كرداسة، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات.

