باسم يوسف يصدم الجميع بعد الإشادة بموقفه: "هتقلبوا علية تاني"

علق الإعلامي باسم يوسف على الضجة التي أحدثها لقائه الساخن مع المذيع البريطاني بيرس مورجان، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بجرأته ورد فعله الشجاع تجاه دعم القضية الفلسطينية، وإدانته احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي، والهجوم العنيف على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

باسم يوسف بعد إشادة العالم بلقائه الساخن مع بيرس مورجان: شفت الفيلم ده قبل كده بردو

وجه باسم يوسف رسالة ساخرة لرواد السوشيال ميديا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، مشيرًا إلى أنهم سوف يعودوا لمهاجمته مرة أخرى فيما بعد وينسون موقفه الداعم لفلسطين.

باسم يوسف وبيرس مورجان

وكتب باسم يوسف: "من عاش بمدح الناس مات بذمهم .. بكرة تقلبوا عليا تاني .. شفت الفيلم ده قبل كده بردو"، مع وجه تعبيري يُخرج لسانه.

باسم يوسف

باسم يوسف عبر فيسبوك

باسم يوسف يصفع مورجان بقوة بتصريحات ساخنة تدين هجمات إسرائيل على غزة

وكان باسم يوسف قد لقن مورغان درسًا لا يُنسى بعدما نجح في الإستحواذ على الحوار من جميع الجهات خلال ثواني، واستطاع أن ينقل للعالم حقيقة تعرض الفلسطينيين في غزة لأبشع أنواع الجرائم الإنسانية على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي.

باسم يوسف وبيرس مورجان

وانتحل باسم يوسف خلال المقابلة شخصية مستوطن يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وروى مقابلة مع داني أيلون، المستشار الإسرائيلي السابق والسفير لدى الولايات المتحدة، الذي اقترح أن ينتقل الفلسطينيون مؤقتا إلى أراضي سيناء الشاسعة، ويعيشوا في مدن مخيمات مؤقتة أثناء إعادة بناء غزة، مع وعد بإقامة مخيمات مؤقتة والعودة في وقت لاحق.

باسم يوسف يضرب ولا يبالي: إسرائيل دائمًا ما تلعب دور الضحية

واستخدم يوسف لفظًا اعتراضيًا، كوسيلة للتعبير عن الخلاف والتشكيك، ما يعني أن التاريخ قد أظهر بالفعل تأثير هذا النزوح، وكان المقصود من هذا المصطلح تذكير المشاهدين بالنكبة الفلسطينية الطويلة الأمد، والتي ترمز إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأملهم الدائم في العودة، والذي امتد لأكثر من 75 عاما.

باسم يوسف

وتابع طرح سؤال جدلي على مورغان، مستفسرا عن حقيقة عدم وجود حماس في الضفة الغربية واستمرار موت الناس هناك، مشيرا إلى ذريعة إسرائيل في ضرب أهداف لحركة حماس، فيما صرح يوسف بأن إسرائيل دائمًا ما تلعب دور الضحية، وأنه لم ير قط ضحية تضع مضطهديها تحت الحصار وتقصفها 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، واصفا العلاقة مع إسرائيل كالعلاقة مع مريض نفسي نرجسي، متسائلًا "كيف يمكن للمحتل أن يدافع عن نفسه".

باسم يوسف

باسم يوسف: الخسائر البشرية التي عانت منها فلسطين خلال السنوات الماضية غير عادلة بالنسبة للخسائر الإسرائيلية

وبدأ باسم يوسف في إحصاء عدد الهجمات والخسائر البشرية التي عانت منها فلسطين خلال السنوات الماضية، والتي كانت غير عادلة تمامًا بالنسبة للخسائر الإسرائيلية.