نشرة الحوادث| حبس متهم بسب فتاة 4 أيام.. وضبط 12 ديلر بجنوب سيناء

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأربعاء وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.



فيديو عبر إنستجرام.. ملابسات القبض على المتهم بسب فتاة وإلقاء قهوة على ملابسها



أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يحتوى على قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.



البداية كانت بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يحتوي على قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو سالف الذكر.

إحالة تشكيل عصابي متهم بإنهاء حياة شخص للمفتي

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، أوراق متهمين بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين ليلا، لقتلهم شخص، وذلك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما ، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 1432 لسنة 2013 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1544 لسنة 2022كلي شمال بنها، أنهم في يوم 3/1/ 2023، قيام كلا من " ايمن م.أ"، و "محمد ع.م"، "كريم ع.أ"، "طه م.م"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز بنها، قتلوا المجني عليها "مصطفى عبد السلام عبد المجيد"، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن عقدوا - العزم على قتله بآله ،

وآبان ارتكابهم الجناية سالفة الوصف ، وإثر اتفاق بينهم على السرقة وحال سيرهم بالمركبة قيادة الثالث منهم أبصروا سير المجني عليه ، بمفرده بالطريق العام ليلا، وكان الأول محرزا سلاح ناريًا والرابع احرز سلاح أبيض، وما أن ظفرا به ، ومقاومته لهما ، حتى أطلق الأول عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية ،والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله ،وإزهاق روحه حال وجود الثاني محرزا سلاحًا ناريًا والثالث منهم على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

ضبط 12 ديلر خلال حملة موسعة بجنوب سيناء

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن (جنوب سيناء) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط القائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



إذ تمكن ضباط المباحث من ضبط عدد (11) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات- كمية من مخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة)وكذا ضبط (3 سلاح أبيض – ميزان حساس) بحوزة 12 متهما.

تنفيذ عدد (5) أحكام قضائية متنوعة.





مُداهمة شركة إنتاج فني غير مرخصة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.

وأثناء التحقيقات اعترف المتهم، بالواقعة وأنه المدير المسئول عن الشركة، وقد ارتكب المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفاة عاطل وإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طرفي مشاجرة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية لقيامهم بالتعدى على بعضهم وإحداث إصابتهم التى أودت بحياة أحدهم.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" عامل بجراج ونجله "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" – "طرف ثان" عاطل ، له معلومات جنائية ، توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالبطن) بسبب خلافات سابقة حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثين إصاباتهم التى أودت بحياة الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهماوالأداتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة.