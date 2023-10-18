مالكة شركة عالمية تدعم فلسطين وترفض أموال إسرائيل

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت المجازر التي تخضوعها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف الأبرياء من الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وهو السبب الذي دفع هدى قطان، خبيرة التجميل العراقية الأمريكية ومؤسسة شركة مستحضرات التجميل العالمية هدى بيوتي، للتضامن مع القضية الفلسطينية.

هدي بيوتي





هدي قطان تدعم القضية الفلسطينية

كشفت هدي قطان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي إنسجترام، عن رفضها مايحدث على الآراضي الفلسطينية، وبالأخص بقطاع غزة، واستمرار القصف الإسرائلي تجاه المدنيين الأبرياء ومنهم الأطفال والنسساء والشيوخ.

هدي بيوتي

أحدث تعليق مالكة شركة مستحضرات التجميل العالمية هدى بيوتي، عبر موقع إنستجرام، انقسامًا بين معجبيها بسبب موقفها الواضح ودعمها للقضية الفلسطينية.

هدى قطان: مرعوبة من المشاهد الموجودة في غزة

وكشفت هدى قطان، عن استعدادها الكامل لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأطفال فلسطين حيث كتبت باللغة الإنجليزية، قائلة: أنا مرعوبة من المشاهد الموجودة في غزة. الوقت ينفد بالنسبة لأطفال غزة، وقد قُتل وجُرح مئات الأطفال بالفعل، المستشفيات مكتظة، والأعداد في ارتفاع مستمر. لا ينبغي أن يشهد أي طفل هذا.

منشور هدي قطان عبر إنستجرام

تفاعل المشاهير مع منشور مالكة شركة هدى بيوتي

وتفاعل العديد من المشاهير عبر السوشيال ميديا، مع كلام هدى قطان عن دعمها لفلسطين، ومن بين هولاء الإعلامية المصرية رضوي الشربيني حيث علقت: كل صوت حر سيشكل فارقًا قلوبنا وأرواحنا تدعم فلسطين"، بينما علقت الفنانة سلمى أبو ضيف قائلة: أحبك.

رضوي الشربيني وسلمي أبو ضيف تدعم هدي قطان

هدى قطان تتعرض للهجوم بعد دعمها القضية الفلسطينية

تعرضت هدى قطان، لهجومًا من قبل بعض المستوطنات، بسبب نشرها منشور تعلن فيه عن دعمها لفلسطين، وطالبوا بمقاطعة شراء منتجاتها التجميلية.

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متابعة لهدى قطان: غزة ليس لديها أموال لشراء منتجاتك

وعلقت إحدى المتابعات على حساب هدى قطان، قائلة : لا أعرف إذا كنت قد لاحظت ذلك، لكن الإسرائيليين من جميع أنحاء العالم يحبونك ويحبون منتجاتك، وعلى الرغم من كل أموالهم لقد اخترتِ غزة لذا تذكري ذلك حينما لا يشتري أي إسرائيلي منك مرة أخرى، في أي مكان في العالم، وهذا شيء مؤسف لأننا نشتري الكثير، أما غزة ليس لديها أموال لشراء منتجاتك.

تعليق الإسرائيلية علي منشور هدي بيوتي

هدى قطان ترد بكل شجاعة على متابعة: لا أريد أموالاً ملطخة بالدماء

وردت مالكة هدى بيوتي على تعليق المتابعة بكل شجاعة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعمها الواضح للفلسطينين، قائلة: أنا لا أريد أموالاً ملطخة بالدماء.

هدي قطان



