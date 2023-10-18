ندوة بجامعة هليوبوليس حول قانون العمل وحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص

نظمت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور جودة هلال ندوة حول قانون العمل وحقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص.

حضور واسع

وحاضر بالندوة مسئولى وزارة القوى العاملة إبراهيم الدسوقى مدير تفتيش السلام وشيماء ربيع مفتشة عمل السلام و سيد الشرقاوى بإدارة التفتيش بوزارة العمل وسحر صبرى بإدارة الاستخدام الخارجى وماهر الجمل بإدارة شئون المناطق سابقا وعبد المنعم قاسم مدير إدارة العمالة غير المنتظمةوعادل يوسف المستشار العمالى بلبنان سابقا.

كما حضر الندوة أشرف صالح مدير إدارة شئون العاملين و ماجد المشتولى مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة بالجامعة وبرعاية أحمد رضا أمين عام الجامعة.

و أكد المحاضرون على أهمية التعاون المثمر والبناء بين مؤسسات الدولة للتوعية بالحقوق والواجبات في قانون العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وتأتى الندوة في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بتوعية طرفي العملية الإنتاجية والوقوف على مسافة واحدة من خلال دعم وتمكين جميع الأطراف للعمل على زيادة الإنتاج وذلك من خلال معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته، فضلا عن ضرورة التواجد الدائم بين العمال في أماكن العمل المختلفة لمحاولة فهم والسيطرة على المشكلات قبل حدوثها.

وتناولت الندوة دور المرأة وتمكينها اقتصاديا باعتبارها نصف المجتمع وتقوم بعملية التربية للنشء، حيث اهتمت الدولة المصرية بتمكين المرأة ومناهضة أشكال العنف ضدها وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

التعريف بالنصوص الجوهرية

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك تنفيذًا من اجل رفع الوعي وصقل الجانب المعرفي والثقافي للعاملين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظات.

وأكدت محاور الندوة على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية، التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،

كما ناقشت الندوة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.