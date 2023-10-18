كلية الآداب جامعة الفيوم تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

شهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الاداب بالفيوم، فعالية استقبال الطلاب الجدد، وتكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي الماضي، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأربعاء بمبني المدرجات المركزية، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب، أن الهدف منهذه الفعالية هو تعريف الطلاب المستجدين بالكلية علي نظام الدراسة والبرامج التعليمية والأقسام العلمية بالكلية، وأوضح أدوار الطلاب وحقوقهم وواجباتهم.

وحث الطلاب علي ضرورة الإجتهاد والتميز وتعلم المهارات والمعارف الحياتية اللازمة لسوق العمل ، مشيرًا إلى أن تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا يعد لفته طيبة لتشجيع الطلاب علي التميز والاجتهاد.

من جانبه حث الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش الطلاب للمشاركة في النشاطات الطلابية لما لها من دور كبير في تشكيل عقلية الطلاب وثقل مواهبهم وتنميتها وإكسابهم القدرة على العمل كفريق واحد، مشيرًا إلي أن إدارة الكلية لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب وحل مشكلاتهم وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح.

وعلي هامش الفعالية تم تكريم الطلاب العشر الاوائل من الخريجين للعام الدراسي الماضي تقدير لتفوقهم واجتهادهم ، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في النشاطات الطلابية.

مجلس الدراسات العليا

ومن جهه اخر عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأربعاءَ الموافق 18 أكتوبر2023 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تقدَّمَ الدكتور عرفه صبري بالتهنئة بمناسبة بَدْءِ العام الدراسي الجديد 2023/2024، ، و بأعضاءِ المَجلس الجُدُدِ مِن ذَوي الخِبْرَةِ، ثُـمَّ تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 31 ماجستير، و17 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وخلالَ هذا الاجتِماعِ ناقَشَ المَجلسُ التَّعديلاتِ الخاصَّةَ بِلائحة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة بكليَّةِ طبِّ الأَسنان, وَفقًا لما ورد بالأُطُرِ الجديدة للجنة القطاع. كما ناقشَ -أَيْضًا- اقتراحَ كليَّة العلوم فتحَ دبلومةٍ جديدةٍ باسم "التَّحاليل البيولوجيَّة التَّطبيقيَّة"، بقسم علم الحيوان. هذا بالإضافَةِ إلى مُناقَشَةِ المَجلسِ اقتراحَ معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل إنشاءَ دبلوم الإدارة اللُّوجستيَّة، ودبلوم إدارة الحَوْكَمة ومكافَحة الفساد، بقسم الدراسات الإداريَّة.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

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