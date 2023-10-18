استبعد المدرب الإيطالي مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب فهد المولد من قائمة الصقور التي خاضت ودية مالي، أمس الثلاثاء، في البرتغال، ضمن المرحلة الإعدادية الثالثة لكأس آسيا 2023 ومونديال 2026.

سبب غياب فهد المولد عن مباراة السعودية ومالي

تم استبعاد فهد المولد نجم فريق نادي الشباب والمنتخب السعودي من قائمة الصقور لمواجهة مالي، ويرجع السبب في ذلك إلى عارض صحي حيث يعاني اللاعب من نزلة برد شديده "إنفلونزا" كانت السبب في استبعاد اللاعب.

جدير بالذكر أن اللاعب شارك أساسيًا أمام منتخب نيجيريا في الودية الأولى خلال معسكر البرتغال الإعدادي، قبل ان يغيب عن الودية الثانية بسبب نزلة برد، في المواجهة التي خسرها المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تعادل المنتخب السعودي في المواجهة الأولى أمام نيجيريا بنتيجة 2-2، في المباراة الودية الأولى بمعسكر البرتغال.