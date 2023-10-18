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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة: 80 ألف و977 زائر للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيارة 80 ألف و977 مواطن للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للاستفادة من خدمات الصحة النفسية، وذلك منذ إطلاقها في 16 مارس 2022.    

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان إلى جانب توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية للعناية بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التي تم إجرائها من قبل المستخدمين بلغت 19483 استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي تم تقديمها لزائري المنصة 5616 جلسة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور، مضيفة أن زوار المنصة بينهم 20% من المتزوجين، مقارنة بـ 80% من غير المتزوجين.

 وأكدت «منن» أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للموقع تراوحت ما بين 15 إلى 20 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 64% مقابل 36% من العاملين، مضيفة أن مستخدمي الموقع كانوا من كافة المحافظات، ولكن أغلبهم من القاهرة.

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

ولفتت «منن» إلى أن المنصة الإلكترونية، تعد إحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

ونوهت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي:

https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

 .

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