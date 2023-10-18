"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" هتافات أهالي الإسماعيلية للتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي

في مظاهرة حاشدة

"خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد بدأ يعود.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى، هكذا هتف المئات من أهالي الاسماعيلية في مظاهرة انطلقت عصراليوم الأربعاء، بميدان الممر بمنطقة وسط البلد دعماً لأهالي قطاع غزة وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وحمل المتظاهرون اعلام فلسطين والكوفية الفلسطيني وأعلام مصر مرددين هتافات أبرزها" ياللي بايع القضية فلسطين حرة عربية.. يا نحرر أرضهم يا نموت زيهم.. بنرددها جيل ورا جيل.. تسقط تسقط إسرائيل.. يا طوفان الأقصى شيل بكرة هنمسح إسرائيل.

وشارك في المظاهرة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات العمل المدني وعدد من شيوخ الأزهر الشريف والأوقاف .