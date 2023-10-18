مصطفى شعبان يدين الاعتداء على مستشفى المعمداني: مرآة عاكسة للظلم والطغيان

أدان الفنان مصطفى شعبان قوات الأحتلال بسبب قصف مستشفى المعمدانى بغزة، معبرا عن حزنه الشديد على الأحداث التي تدور حاليا فى قطاع غزة، من خلال نشره لصورة للعلم الفلسطيني على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تصريحات مصطفي شعبان

مصطفي شعبان معلقًا على ما حدث بمستشفى المعمداني في غزة: جريمة بشعة ووحشية

علق مصطفى شعبان على الصورة قائلاً: "المجزرة التي شهدها مستشفى المعمداني في غزة ليست سوى جريمة بشعة ووحشية، نفذتها قوات الاحتلال بكل برودة وقسوة... هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف شعباً أعزل، يدافع بشجاعة وصمود عن أرضه وكرامته، هو مرآة عاكسة للظلم والطغيان".

أضاف مصطفى شعبان: "وفي هذه الأثناء، يقف العالم كله مكتوف الأيدي، أمام هذا المشهد المروع دون أن يحرك ساكنا... هذا الصمت العالمي المريب هو خيانة للإنسانية والقيم الأخلاقية التي يدعي العالم احترامها وحمايتها".

تابع مصطفي شعبان: "اللهم إنا نستودعك غزة، هذه الأرض الطيبة والسماء العالية.. نستودعك شيوخها وشبابها، رجالها ونسائها... نستودعك مجراها ومراسيها..نستودعك كل شبر فيها وكل نفس تتنفس على أرضها. اللهم كن لهم العون والمعين، وأنزل عليهم الصبر والثبات في وجه هذا الطغيان".

تفاعل العديد من نجوم الفن من مختلف الدول العربية مع قصف مستشفى المعمداني في غزة وعبروا عن حزنهم الشديد وغضبهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفي شعبان

آخر أعمال مصطفي شعبان

من ناحية أخري، يذكر أن مصطفى شعبان شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بابا المجال" مع سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.