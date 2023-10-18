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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

غادة عبدالرازق تعلق على اعتداء مستشفى المعمداني بغزة: مجزرة وحشية

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

أعربت الفنانة غادة عبدالرازق عن حزنها الشديد ضد الاعتداءات الوحشية التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى المعمدانى في غزة، مما أدى إلى سقوط مئات من أرواح الأبرياء والأطفال، مشيرة إلى "أن ما حدث مجزرة وحشية في حق الأبرياء وأن ما فعله جيش الاحتلال سيقابله الله بنصره أكيدة لكل الفلسطنيين وسيعودون إلى أراضيهم في أقرب وقت".

وكان اتحاد النقابات الفنية استنكر ضرب المستشفى الأهلي المعمداني فى غزة، وقال في بيانه: "إن الهجمة التي وقعت اليوم لن تغفرها الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا ولكن هذا هو واقع الصهاينة، دائمًا وأبدًا يتحدثون بلغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة".

 

آخر أعمال غادة عبدالرازق 

يشار إلى أن غادة عبد الرازق قدمت آخر أعمالها مسلسل "حدث بالفعل" وكانت أول حكاية تعرض بعنوان "تحت الحزام"، وشارك في بطولة القصة الفنانان سلمى أبوضيف وخالد أنور وعدد آخر من المممثلين، تأليف وإخراج هشام الرشيدى.

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