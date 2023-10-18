الشباب السعودي يعلن عن مدربه الجديد

كشف نادي الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع الكرواتي بيسكان لقيادة فريقه، خلفا لـ الهولندي مارسيل كايرز الذي تمت إقالته.

تحدث بيسكان خلال فيديو تقديمي على حساب نادي الشباب عبر منصة (X) أنه بدأ مسيرته الكروية كلاعب في بلده كرواتيا في نادي دينامو زغرب، قبل أن تنطلق مسيرته الاحترافية في إنجلترا مع نادي ليفربول، وكانت لا تنسى.



وتابع أنه قرر الاعتزال بعد ذلك لكنه استمر داخل الساحرة المستديرة فبدأ مسيرته كمدرب إيمانًا بقدراته مضيفًا أنه حقق العديد من الإنجازات في سلوفينيا وكرواتيا.

وواصل أن أول بطولة دوري حققها مع الفريق الذي بدأ منه، وهو دينامو زغرب، مضيفًا أنه جاء إلى نادي الشباب بحماس مختلف، لبناء مجد جديد مع الفريق السعودي، مؤمنًا بالمشروع الذي قدمه له.

وتابع أن هذه هي كرة القدم، شغف لا يتوقف، والطموح يتجدد يومًا بعد يوم.

موقف الشباب في الدوري السعودي:

ويحتل الشباب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك في رصيده 9 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.