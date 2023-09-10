الإنضباط تقرر إيقاف مدير الاحتراف في نادي الشباب السعودي لمدة سنة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام.

إيقاف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب

والزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد المرزوقي بدفع غرامة 300 ألف ريال سعودي، ويأتي ذلك بسبب نشره بيان تضمن إثارة الرأي العام والإساءة والاتهام إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والاتحاد.

وكانت لجنة الإنضباط في الاتحاد السعودي قد حددت تاريخ 28 من شهر أغسطس الماضي كموعد لجلسة الاستماع لمدير الاحترف في نادي الشباب ماجد المرزوقي، ولسماع أقوالة.

ووفقًا للقرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فقد تم ثبوت مخالفة مدير الاحتراف والاوضاع في نادي الشباب طبقًا للمادة (50/4) وللمادة (50-2-5) من لائحة الانضباط.

ويعتبر قرار لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد إيقاف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف والاوضاع في نادي الشباب، قابل للاستئناف وفقًا للمادة (144) من لائحة الإنضباط.