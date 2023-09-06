الشباب السعودي يعلن فسخ عقد مارسيل كايزر

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي فسخ عقد المدرب الهولندي مارسيل كايرز المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، في فترة التوقف الدولي ليسمح له بالبحث عن مدرب بديل قبل عودة استكمال الموسم.

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الشباب يعلن فسخ عقد مارسيل كايزر

يأتي السبب خلف رحيل المدرب الهولندي كايزر هو سوء نتائج الفريق واحتلاله المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب بنقطتين من تعادلين وعقب خسارة 3 مباريات أصبح فيها صاحب أضعف خط دفاع بـ 12 هدف في شباكه.

وفسخ نادي الشباب عقد المدرب الهولندي بالتراضي، ومن المقرر أن يرحل ومع جهازه المعاون، ويتولى المسؤولية بدلًا منه المدرب خوان براون بشكل مؤقتًا، لتكون المرة الثانية التي يتولى فيها المدرب الفريق الأول بعد فترة الموسم الماضي وعقب رحيل فيسنتي مورينو المدير الفني السابق للفريق.