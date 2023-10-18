مُداهمة شركة إنتاج فني غير مرخصة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

الداخلية.. مُداهمة شركة إنتاج فنى غير مرخصة بالجيزة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.

وأثناء التحقيقات اعترف المتهم، بالواقعة وأنه المدير المسئول عن الشركة، وقد ارتكب المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خلافات شخصية تقود عاطلًا نحو وفاته في مشاجرة بالمرج

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض العثور على جثة عاطل في المرج، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، حيث تبين أنه فقد حياته بسبب خلافات شخصية مع 3 أشخاص، أدت لحدوث مشاجرة معهم، ومن ثم إصابته بإصابات متفرقة بالجسم ووفاته.

اعترف المتهمون بحيازتهم بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض، والمستخدمان في ارتكاب الواقعة، واعترفوا أنه أثناء سير اثنان منهم مُستقلان دراجة نارية بدائرة القسم قام المجنى عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، ما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضاً فقام الأهالي والمجني عليه بالتعدي عليهما بالضرب.

عقب علمهما بمكان تواجد المجني عليه استعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وكذا عصا خشبية "شومة" وقاموا بالتعدي على المجنى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار ناري محدثين إصابته والتي أودت بحياته.

سرق عدادات المياه.. إحالة عاطل للجنايات في منشأة ناصر



كما أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة عدادات المياه في منطقة منشأة ناصر.

تضمنت اعترافات المتهم أمام النيابة أنه تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترف بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده جميع العدادات المستولى عليها بمسكنه.