نتنياهو: حماس قتلت 1400 إسرائيلي يوم 7 أكتوبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل هي الأولى لرئيس أمريكي في زمن الحرب، وعقد اجتماعًا مع بايدن، فور وصوله إلى تل أبيب، قائلًا: "حماس قتلت 1400 إسرائيلي يوم 7 أكتوبر بينهم أمريكيون".

وأضاف بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستدمر حماس تمامًا كما فعلنا مع داعش، مؤكدًا أن العالم المتحضر يجب أن يتحد لهزيمة حماس.

وخلال الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل تثمن دعم الولايات المتحدة الراسخ لها من أجل الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعرف أنكم تشاطروننا العزيمة على استرداد المختطفين لدى حماس، لذلك يجب على العالم المتحضر أن يتحد لهزيمة حماس"، وأن 7 أكتوبر أصبح يومًا للتاريخ في إسرائيل.