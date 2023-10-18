باسم يوسف لـ بيرس مورجان الأمريكي: "عبط احنا بقى"

أكد الإعلامي باسم يوسف دعمه ومساندة لضحايا غزة جراء ما يوجهونها من جرائم وانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى.

وقال الإعلامي باسم يوسف على الهواء مباشرة خلال برنامج بيرس مورجان الأمريكي :"إن في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتم قتل الناس هناك ثم يتم تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة منهم فلقد حاولتم قتلها عدة مرات وفشلتم".

ليرد عليه بيرس مورجان قائلًا: "أتفهم دعابتك الحزينة يا باسم".

أعلن باسم يوسف غضبه على الهواء قائلًا: لا لا ليست دعابة فهي حقيقة لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامٍ لها، فهو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم.. صحيح! فالعلاقة مع إسرائيل مثل علاقة مع سيدة نرجسية تأذي بوحشية ثم تبكي وتصوّت وتلومك.

أما عن فكرة التهجير فقال باسم يوسف: إعلامكم يقول أن نهجر الفلسطينيين لأنهم قليلون إلى سيناء حتى نعيد بناء غزة من جديد.. هو عُبط احنا بقى".

ويذكر أن وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء، باستشهاد ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة آخرين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة مساء الثلاثاء: إن الغارات الإسرائيلية على غزة سوّت الكثير من أحياء القطاع بالأرض، مطالبة دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني واحترام قواعد الحرب.

وأكدت الأمم المتحدة ورود تقارير تفيد بسوء معاملة العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، معربة عن قلقها الشديد من الوضع في الضفة الغربية والقدس.