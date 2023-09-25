الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

استجابة للوفد.. مد الخدمات لقرى الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

الصرف الصحي
الصرف الصحي

نشرت "بوابة الوفد الإلكترونية"، استغاثة لأهالي منشأة بسنديلة وجزيرة الخيل، يطالبون فيها بمد خدمة الصرف الصحي للقريتين التابعتين للوحدة المحلية بالزهراء مركز بلقاء.

وردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على ما نشره "الوفد"، بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجاري تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ أنه جاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شربين، وسيتم تنفيذ باقي مراكز المحافظة بالمراحل التالية.

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