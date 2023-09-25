استجابة للوفد.. مد الخدمات لقرى الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

نشرت "بوابة الوفد الإلكترونية"، استغاثة لأهالي منشأة بسنديلة وجزيرة الخيل، يطالبون فيها بمد خدمة الصرف الصحي للقريتين التابعتين للوحدة المحلية بالزهراء مركز بلقاء.

وردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على ما نشره "الوفد"، بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجاري تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ أنه جاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شربين، وسيتم تنفيذ باقي مراكز المحافظة بالمراحل التالية.