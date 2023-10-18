حاصل على ليسانس.. التحقيق مع منتحل صفة مأذون شرعي

تباشر النيابة العامة التحقيق في ضبط شخص منتحل صفة مأذون شرعى للنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم بالشرقية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الوثائق المزورة التي عثرت لديه، كما طالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الحادث.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمن، من ضبط منتحل صفة مأذون شرعي للنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية فى أبو كبير بالشرقية.



وعثر مع المتهم على مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



وكانت قد كشفت التحريات الأولية عن قيام شخص حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، في أبو كبير بالشرقية، قام بانتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.



وفي واقعة آخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات مُكثفة في إطار التصدي لجميع أشكال الخروج عن القانون.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 349 قضية مواد مخدرة بإجمالى 397 متهمًا إلى جانب نجاح الحملات في تنفيذ 82770 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه.



وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا.



جاء ذلك بعدما ألقي القبض على المتهم، وبحوزته 18 ألف قرص لمخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وفي السابق أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 6 متهمين (5 شباب وفتاة)، لحيازتهم مخدر الآيس والبودر بقصد الاتجار في كرداسة، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط بحوزتهم على 70 كيس آيس و30 كيس بودر، وسلاح أبيض، وهواتف محمولة، ومبالغ مالية تصل إلى 2000 جنيه

