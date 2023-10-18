إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة جامبو بطريق جنوب سيناء

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة جامبو اليوم الأربعاء بطريق أبورديس أبوزنيمة الطريق الجديد بعد كارته ابو رديس بـ 10 ك اتجاه ابو زنيمه مدخل ابو رديس بمحافظة بجنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة جامبو على طريق ابورديس وابوزينمة الطريق الجديد بعد كارته ابو رديس ب 10 ك اتجاه ابو زنيمه مدخل ابو رديس بمحافظة جنوب سيناء. بجنوب سيناء - وعلي الفور تم الدفع بـ 1 سياره أسعاف لنقل المصابيين إلى مستشفى ابورديس الدولى العام.

وأسفر الحادث عن إصابة عمرو محمد احمد (33 سنة) من القاهرة، باشتباه كسر بالعضد الأيمن وسحجات وكدمات، وعاطف على عبده (58 سنة) من القاهرة بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس دولى لتلقي العلاج - وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.