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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

بوابة الوفد الإلكترونية

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم.. يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من المنزل في الفترة التي حددتها الشركة للاستعلام وسداد الفاتورة ولمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري بخطوات بسيطة تسهل على المواطنين الوصول للخدمة من المنزل بالإضافة إلى كيفية سداد الفاتورة.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من المنزل.. ودفعها إلكترونيًا

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خطوات دفع فاتورة الغاز بالموبايل


ومن الخدمات التي تقدمها شركة بتروتريد للغاز، لتسهيل الأمر على المواطنين لمتابعة الاستهلاك والاستعداد للفاتورة حتى لا تتراكم، ويتعرض المواطن للغرامات المختلفة ولمعرفة قيمة الفاتورة والاستهلاك الشهري.

وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

الدخول الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:
https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
النقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.
كتابة اسم صاحب العداد.
كتابة الرقم القومي.
كتابة رقم العدد الموجود أعلى الفاتورة.
النقر على كلمة " استعلام ".

الخط الساخن لشركة بتروتريد


للاستعلام عن فاتورة الغاز، خصّصت بتروتريد للخدمات البترولية، مجموعة من الأرقام، للرد على استفسارات العملاء، أو للإبلاغ عن الحالات الطارئة، وأيضا الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية

رقمي ( 5727 و 122 )من أي هاتف محمول.

الرقم 09000727 من أي خط أرضي.

فترة الاستعلام عن فاتورة الغاز
أتاحت الشركة الاستعلام عن فاتورة الغاز في الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، على أن يتم تسديد الفاتورة من خلال مندوب الشركة، أو من خلال الدفع الإلكتروني.

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