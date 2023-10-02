خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من المنزل.. ودفعها إلكترونيًا

فاتورة الغاز.. يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من المنزل مع بداية كل شهر لسداد الفاتورة في موعدها ومعرفة قيمة الاستهلاك الشهري بخطوات بسيطة تسهل على المواطنين الوصول للخدمة من المنزل بالإضافة إلى كيفية سداد الفاتورة إلكترونيًا.

وفي إطار اهتمام "بوابة الوفد" بتقديم الخدمات للمواطنين تستعرض من خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من المنزل وكيفية الدفع إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

تصفح موقع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، من خلال الرابط التالي: https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

كتابة رقم المشترك الخاص بالمستخدم.

النقر على خانة اعرض.

تظهر بيانات المستخدم كاملة.

يتم إدخال القراءة الحالية وتظهر القراءة السابقة.

كما يمكن إدخال القراءة من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر.

خطوات سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

يمكنك سداد فاتورة الغاز الطبيعي من المنزل بعدة طرق ومن خلال موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد أيضًا وذلك من خلال الضغط على إدخال رقم المشترك، ثم الضغط على خانة سداد فواتير الغاز، ثم إدخال رقم المشترك كامل مرة أخرى يشمل المحافظة والمنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والفرعي، ثم اختيار طريقة السداد الإلكتروني، ويمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي ابتداءً من يوم 6 إلى نهاية الشهر.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

أوضحت الشركة طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي، التي تشمل التالي:

الموقع الإلكترونى.

المحافظ الإلكترونية.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ماكينات الدفع الإلكترونى المختلفة مثل فوري ومصاري وأمان وغيرها.