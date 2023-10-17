30 ألف متفرج في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن الأجهزة الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني.

وتقام المباراة السبت المقبل باستاد برج العرب في دوري السوبر الأفريقي.

ونشرأحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "الأمن يوافق على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وسيمبا".

يذكر أن مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني تقام يوم 24 أكتوبر فى دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي .

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.