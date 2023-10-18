عاجل
حياة كريمة: نؤيد قرارات الرئيس والاعتصام أمام معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة عاجل.. مصر لــ إسرائيل: التصعيد سيقابل بتصعيد الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد العام على أرواح شهداء المستشفى المعمداني بغزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لابورتا متهم جديد في قضية نيجريرا الشهيرة

لابورتا
لابورتا

وجه القضاء الإسباني اليوم الأربعاء اتهاما إلى خوان لابورتا  رئيس نادي برشلونة في الفضيحة التحكيمية التي لها علاقة بالنادي الكتالوني.

ووجه القضاء الإسباني تهم في تلك الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو، وساندرو روسيل، وخوسيه ماريا نيجريرا المسؤول التحكيمي السابق وأبنه.

وكان نيجيريرا حضر إلى معهد الطب الشرعي في كتالوني من أجل إجراء فحص لمعرفة حقيقة معاناته من أعراض الخرف مثلما أدى ممثليه أمام القضاء، وسيجريه بناءً على طلب القاضي خواكين أجيري الذي يحقق في مصير 7 مليون يورو دفعها النادي الكتالوني لنيجريرا ونجله في الفترة ما بين 2001 و2018.

سبب الفحص الطبي


يأتي هذا الفحص لمعرفة إذا كان يعاني صاحب الـ 78 عاما من الخرف يحول دون مواجهته قضائيا، والتي الحجة التي أدلى بها ممثليه أمام القضاء خلال التحقيق الأخير في ملف نيجريرا ورئيسي نادي برشلونة السابقين روسيل، وجوسيب بارتوميو.

ومن المقرر أن يدلي رئيسي برشلونة السابقين بأقوالهما فيما يخص المبالغ المالية التي دفعها النادي الكتالوني لنيجريرا، والتي ستحدد نتيجة الفحص ما إذا كان لديه القدرة للإدلاء بشهادته والوقوف أمام القاضي، فيما برر برشلونة سابقا موقفه أن تلك الأموال مقابل تقارير حول التحكيم.

 

txt

لابورتا متهم جديد في قضية نيجريرا الشهيرة

txt

لابورتا تميمة حظ برشلونة في الدوري الإسباني

txt

لابورتا يكشف حقيقة رحيل أنسو فاتي عن برشلونة

txt

بيكيه ينتقد لابورتا رئيس برشلونة لهذا السبب


 

مواد متعلقة

النني: حلمي منذ الصغر اللعب في برشلونة

نجوم الدوري السعودي يعرضون أنفسهم على برشلونة

موقف برشلونة من شراء جواو فيليكس

بيدري يزيد مخاوف برشلونة قبل الكلاسيكو

القلق يسيطر على برشلونة حول جاهزية دي يونج قبل الكلاسيكو

نيوكاسل يحسم موقفه من رحيل جيماريتش وشرط يقرب اللاعب من برشلونة

برشلونة يكافئ جواو فيلكس براتب جديد

جيماريش يحلم باللعب في برشلونة..تفاصيل بند سري يقربه من البرسا
الجريدة الورقية