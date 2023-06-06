بيكيه ينتقد لابورتا رئيس برشلونة لهذا السبب

انتقد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق جوان لابورتا رئيس النادي الحالي بسبب التخلص من كبار اللاعبين.

كما انتقد رئيس النادي الكتالوني لأنه لا يستطيع تسجيل أي لاعب جديد، إذ تضع الإدارة عودة ليونيل ميسي أيقونة النادي أولوية بالنسبة لها خلال الصيف الحالي.

وقال بيكيه في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء: كنا نتهم أنا وبوسكيتس وألبا بأن رواتبنا عالية وهي سبب أزمة النادي المالية، واليوم رحلنا ومع ذلك النادي لا يستطيع التسجيل، متسائلًا على من سيأتي الدور.

وأعلن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة ترك النادي بعد نهاية عقده، فيما تخلى جوردي ألبا عن العام المتبقي في عقده مع النادي وقرر الرحيل.

وأعلن بيكيه اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ قبل بداية كأس العالم الأخيرة، بينما انتهى عقد ليونيل ميسي، أعظم لاعب في تاريخ برشلونة، مع باريس نهاية الأسبوع الماضي، وسط أخبار متزايدة حول رغبة النادي بإعادته من جديد.