الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بيكيه ينتقد لابورتا رئيس برشلونة لهذا السبب

بيكيه
بيكيه

انتقد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق جوان لابورتا رئيس النادي الحالي بسبب التخلص من كبار اللاعبين.

كما انتقد رئيس النادي الكتالوني لأنه لا يستطيع تسجيل أي لاعب جديد، إذ تضع الإدارة عودة ليونيل ميسي أيقونة النادي أولوية بالنسبة لها خلال الصيف الحالي.

txt

بيكيه يذوق من الكأس نفسه ويتعرض للخيانة بعد انفصاله عن شاكيرا

txt

أسطورة برشلونة ينصح ميسي:"لا تعود"

txt

لقطات مسربة تكشف العلاقة المتوترة بين والدة بيكيه وشاكيرا (فيديو)

txt

الخلافات تدفع شاكيرا لبناء سور فاصل مقابل منزل والدة بيكيه| فيديو

txt

صراع شرس بين برشلونة و بروسيا دورتموند لضم جوندوجان

txt

حقيقة طلب زوجة ميسي عودته إلى برشلونة

وقال بيكيه في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء: كنا نتهم أنا وبوسكيتس وألبا بأن رواتبنا عالية وهي سبب أزمة النادي المالية، واليوم رحلنا ومع ذلك النادي لا يستطيع التسجيل، متسائلًا على من سيأتي الدور.

وأعلن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة ترك النادي بعد نهاية عقده، فيما تخلى جوردي ألبا عن العام المتبقي في عقده مع النادي وقرر الرحيل.

وأعلن بيكيه اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ قبل بداية كأس العالم الأخيرة، بينما انتهى عقد ليونيل ميسي، أعظم لاعب في تاريخ برشلونة، مع باريس نهاية الأسبوع الماضي، وسط أخبار متزايدة حول رغبة النادي بإعادته من جديد.

 

الجريدة الورقية