لابورتا يكشف حقيقة رحيل أنسو فاتي عن برشلونة

كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، حقيقة رحيل النجم الشاب أنسو فاتي عن البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقدم لابورتا نصيحة لفاتي بضرورة الاستمرار مع البلوجرانا خلال الفترة المقبلة، لكن لابد عليه أن يكسب ثقة المدرب تشافي هيرنانديز.



وشدد على أن برشلونة ليس ناديًا يبيع نجومه، حيث أن هناك عروض كثيرة لعدد من اللاعبين أبرزهم تير شتيجن وكريستنسن وبيدري، وجافي.

لابورتا: نبحث ضم لينجليه

تحدث خوان لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "لدي نصيحة ل أنسو فاتي بإنه يجب عليه الاستمرار في برشلونة".



وتابع: "أنسو لابد أن يكسب ثقة تشافي وصنع الفارق، لأنه قادر بموهبته على فعل ذلك، إننا سعداء باستمراره".

وأكمل لابورتا تصريحاته: "لدينا عروض لشراء كريستينسن وبيدري وجافي وأراوخو وتير شتيجن وأنسو ورافينيا وبالدي، لكن نحن لسنا ناديًا يبيع".



وأضاف: "أظن أننا على أعتاب التوصل لاتفاق مع توتنهام بشأن ضم لينجليه، لكننا نفتقد للاتفاق مع دست".

وأردف: "هناك أمورًا نادرا ما تسير بسرعة وتعتمد على الطرف الآخر، بالنسبة لنا يجب حل كل القضايا في وقت سريع".



بينما علق على رغبة تشافي في ضم لاعب وسط بديًا لبوسكيتس، قال: "تشافي لديه تفهم كبير لوضع النادي، فهو لديه رغبة في تعزيز وسط ملعبه، لكنه يعلم أن بعض الخيارات غير ممكنة".



فيما تحدث عن التعاقد مع صفقات جديدة، فقال: "تعاقدنا مع صفقات جديدة سيجعل هناك إعاقة في تطور لاعبي الأكاديمية، يوجد لدينا مارك كاسادو وباو بريم وجيرارد هيرنانديز ومارك بيرنال، لابد من النظر إلى الأكاديمية أولاً".



وأختتم لابورتا تصريحاته بشأن التعاقد مع أوريول روميو، فقال: "اللاعب قدم موسمًا استثنائيًا في جيرونا، كما أنه لاعب سابق في أكاديمية برشلونة، تعمل الإدارة على هذا النوع من الخيارات بالفعل. سنرى ما سيحدث".

ونجح برشلونة في تحقيق لقب الدوري الإسباني “لا ليجا” الموسم الماضي، بعدما تصدر المسابقة بفارق نقاط كبيرة عن المنافس التقليدي ريال مدريد، كما يرغب البلوجرانا بقيادة تشافي هيرنانديز في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.