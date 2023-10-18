رئيس جامعة طنطا يتفقد حملة التبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطنيين

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم حملة التبرع بالدم التى نظمتها الجامعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر .

صرح الدكتور محمود ذكى ان الجامعة حرصت على اطلاق حملة للتبرع بالدم يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.

أضاف رئيس الجامعة أن الإقبال الكبير الذى شهدته الحملة يعكس المشاركة الإيجابية والفعالة من جانب الطلاب وجميع منسوبي الجامعة لأهالي قطاع غزة، مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل كافة أطر التواصل مع المنظمات التي تعمل على إيصال المساعدات دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق.

تابع رئيس الجامعة عمل الحملة اليوم بمجمع الكليات بسبرباى في يومها الثالث، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تضامنًا مع أهالي قطاع غزة،انطلاقاً من الدور المجتمعي للجامعة وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

أعرب الطلاب الذين شاركوا بالحملة عن سعادتهم بمحاولة تقديم كافة السبل المتاحة لدعم ألأشقاء بقطاع غزة وتقديم يد العون لهم.