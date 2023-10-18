"لمن يهمة السلام".. السيسي: "مساعي إسرائيل غير مقبولة ولن نسمح بها"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إن تعداد سكان مصر 105 ملايين، إذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض فكرة تهجير الفلسطينيين، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة، ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، معقبًا: "بقول الكلام دا قبل الأمور ما تسيء لمن يهمه السلام، مساعي إسرائيل غير مقبولة ولن نسمح بها".

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي:

تابع: نرى أن عملية الحصار المطبق على قطاع غزة، ومنع المياه والوقود والغذاء والكهرباء، هو هدف نهائي لنقل الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهو أمر نحن نعيه جيدًا، ونحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير المواطنين الفلسطينيين إلى سيناء.

حذَّر الرئيس السيسي من خطورة ما يحدث في قطاع غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين، قائلًا: “إن نقل الفلسطينيين إلى سيناء، معناها نقل فكرة المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي ستصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، وفي هذه الحالة سيكون من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وأمنها، وستقوم في إطار رد فعلها بتوجيه ضربات إلى مصر”.

قال الرئيس السيسي:"مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي الجميع في حاجة للاستثمار في هذا السلام، لا يتم تبديده بفكرة تهجير الفلسطينين إلى سيناء، وهي غير قابلة للتنفيذ".

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، هناك صحراء النقب في إسرائيل، يمكن نقل الفلسطينيين إليها، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة وحركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي وغيره، ثم يعودوا بعد انتهاء الصراع، لكن مساعي إسرائيل في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية.

أكد الرئيس السيسي، أن هناك رأيًا عامًّا عربيًّا وإسلاميًّا داعمًا للقضية الفلسطينية، ويتابع بشدة كل ما يحدث فيها، ومصر ستظل على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، إذا فكرة النزوح أو تهجير الفلسطيينين من قطاع غزة لمصر، معناه بمنتهى البساطة حدوث أمر مماثل، أو تهجير الفلسطيينين إلى الأردن، يعني أن إقامة دولة فلسطينية أمر غير قابل للتنفيذ.

أكد الرئيس السيسي، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريًّا، لا نبرر أي عمل عسكري يستهدف أي مدني، متابعًا أن ما يحدث في غزة الآن ليس الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان الهجرة إلى مصر.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لمن يهمة السلام في المنطقة، ولا أحد يقبل ما يحدث في قطاع غزة، نحن دولة ذات سيادة، حرصت خلال السنوات الماضية، منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار "خيار استراتيجي" نحرص عليه، ويكون داعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

أشار الرئيس السيسي، إلى أن قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل الآن، وخلال السنوات الماضية لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية.

تساءل الرئيس السيسي، هل نجحت الجهود خلال الـ30 عامًا الماضية في إخراج دولة فلسطينية إلى النور؟ رغم المبادرات المختلفة والقوانين التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية التي تقدمت في هذا الشأن، لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

أكد أن مصر طرحت فكرة تواجد قوات أممية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا لم يحدث، ونحن لا نبرر أبدًا أي عمل يستهدف أي مدني، ونعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا، ولها تأثير كبير جدًّا على الأمن والاستقرار.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع وزير الخارجية الألماني، شولتر، الجهود المصرية لاحتواء الأزمة في غزة، عبر اتصالات مصرية مكثفة مع طرفي الصراع والأطراف الدولية والإقليمية كافة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العمليات العسكرية الحالية في غزة، سيكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، وتنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حال عدم تضافر جهود الأطراف الدولية والإقليمية كافة للوقف الفوري للتصعيد الحالي.

طالب الرئيس السيسي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لإنهاء التصعيد في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، مشددًّا عن رفضه التام لجميع ممارسات المتعمدة ضد المدنيين.

أعرب عن بالغ الأسى والألم من القصف الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مؤكّدًا إدانة مصر لكل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة في انتهاك صريح لكل القوانين الدولية، مشددًا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومطالبًا المجتمع الدول بالتدخل الفوري لوقفها.

أضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بثته «القاهرة الإخبارية»: «أرحب بكم في مصر في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذى يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المتربطة بهذا التصعيد».

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص تعازيه عن ارتقاء شهداء مستشفى المعمدني، في قطاع غزة، مؤكدًا أن التصعيد في قطاع غزة ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، مؤكدًا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

مؤتمر صحفي للرئيس السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية