اجتماع تنسيقي لمجلس الشباب المصري ووفد فلسطين للتنسيق وتوثيق جرائم الكيان الصهيوني

تم أمس عقد اجتماع بين مجلس الشباب المصري عضوالتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي" بصفته أحد المنظمات الحقوقية الفاعلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوزير أحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية الفلسطيني والسفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية وعدد من المسؤولين الفلسطينيين للإعراب عن تضامن المجتمع المدني المصري مع القضية الفلسطينية وتنسيق العمل المشترك في تحرك دولى موسع لتوثيق انتهاكات سلطات الاحتلال ضد المدنيين وحشد الحركة الحقوقية الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والسماح بإنقاذ المدنيين والإعلان بشكل فاعل عن رفض دعوات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية ..

خلص الاجتماع إلى تكوين لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على توثيق الأحداث والاستفادة من مرصد " تبيان" الذي أطلقته السفارة للتواصل مع كل المهتمين بالقضية بالإضافة لضرورة توحيد الجهود والعمل الجماعي المنظم واستغلال قوة المجتمع المدني ونفاذيته وقدرته على التواصل مع كافة الجهات المعنية كأحد أهم واسرع الوسائل من أجل التأثير الفاعل لإنقاذ المدنيين

. التأكيد على أن حقوق الإنسان حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ولا ترتبط بجنس أو لون او دين و أن مايحدث حالياً هو جريمة موثقة للقضاء علي الحق الرئيسي للإنسان وهو الحق في الحياة ... كما تم التأكيد على ان الباب مفتوح أمام جميع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات والمبادرات الشبابية للمشاركة من أجل محاولة إيقاظ الضمير العالمي للدفاع عن حياة المدنيين من أهالي غزة أغلبهم من الأطفال والنساء في جريمة إبادة جماعية توصف أنها الافظع في التاريخ الحديث.

