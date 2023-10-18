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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وديًا..ألمانيا تخطف تعادلًا إيجابيًا مثيرًا أمام المكسيك

ألمانيا والمكسيك
ألمانيا والمكسيك

نجح منتخب ألمانيا فى خطف التعادل أمام نظيره المكسيك بهدفين لكل منتخب، فى المباراة الدولية الودية التى جمعتهما ضمن الاستعدادات التحضيرية خلال فترة التوقف الدولي.

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تقدم أنتونيو روديجر بالهدف الأول لمنتخب ألمانيا فى الدقيقة 25، وأدرك التعادل لمنتخب المكسيك اللاعب كارلوس أنتونا في الدقيقة 37 لينتهى الشوط الأول من أحداث اللقاء بنتيجة هدف مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب المكسيك فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق اللاعب إريك سانشيز، فيما أردك التعادل لمنتخب ألمانيا اللاعب نيكلاس فلكروج بالدقيقة 51، لتنتهى المباراة بنتيجة 2 ـ 2 . 

ولم يحالف ناجيلسمان تحقيق رد الاعتبار لمنتخب ألمانيا من المكسيك، حيث فاز الأخير في آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في كأس العالم 2018.

وتقابل منتخبا ألمانيا والمكسيك في 8 مباريات، بواقع 6 لقاءات رسمية ومباراة ودية، في مختلف المسابقات وكان التفوق لصالح الماكينات الألمانية بواقع 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة وتعادلين.

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