شاهد.. ثنائية ميسي تُغرد بنجوم التانجو في صدارة تصفيات مونديال العالم

كأس العالم 2026

استطاع منتخب الأرجنتين، مواصلة عروضه المميزة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تحقيق الانتصارعلى نظيره بيرو، بنتيجة هدفين نظيفين.

نجح منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي فى احراز هدف التقدم أمام نظيره بيرو في الدقيقة الـ 32 من أحداث الشوط الأول، وأضاف البرغوث الهدف الثانى في الدقيقة الـ 42 من زمن المباراة لتنتهى بهدفين دون رد.

وشهدت الدقيقة الـ 57 من المباراة تسجيل ليونيل ميسي هدفا فى شباك منتخب بيرو، لكن تم إلغائه بداعي التسلل من حكم المباراة.

ويعتلي منتخب الأرجنتين اصدارة الترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة، محصلة 4 مباريات حقق من خلالها الفوز، ولم يتعرض للهزيمة حتى الأن، وتمكن من تسجيل 7 أهداف، بشباك نظيفه.

ويأتي فى وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط كلا من أوروجواي والبرازيل وفنزويلا، ويقع فى المركز الأخير منتخب كولومبيا برصيد 6 نقاط بعد خوض كل منتخب 4 مواجهات ضمن منافسات التصفيات.

فيديو.. ثنائية ميسي