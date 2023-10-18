احصاءات منتخب الأرجنتين أمام بيرو في مواجهة تصفيات مونديال 2026

فاز منتخب الأرجنتين أمام نظيره بيرو بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

إحصائيات منتخب الأرجنتين

وقدم منتخب الأرجنتين أداءً مميزًا أمام نظيره بيرو ليواصل مسيرته بتصفيات المونديال خالية من الهزائم، حيث خاض 4 مباريات لم يخسر أيًا منهما ولم تستقبل شباكه أهداف حتى الآن.

ـ عدد التمريرات 674 الصحيحة بنسبة تصل إلى 91 %.

ـ استحوذ منتخب الأرجنتين على الكرة بنسبة تصل إلى 64 % مقابل 36 % لبيرو.

ـ نجح نجوم التانجو تسجيل هدفين وهي النتيجة النهائية للمباراة، فيما تم إحراز هدف ثالث ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل.

ـ حقق منتخب الأرجنتين الفوز الرابع على التوالي ليتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم ٢٠٢٦ بالعلامة الكاملة.

ـ وسجل إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، اسمه في سجلات التاريخ بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على بيرو في تصفيات كأس العالم 2026.

وتمكن حارس أستون فيلا من الحفاظ على شباكه نظيفة، للمباراة الثامنة على التوالي مع منتخب الأرجنتين، بواقع 4 مباريات ودية و4 مباريات في تصفيات كأس العالم.

ويعود آخر هدف استقبله اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على المستوى الدولي إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2022 أمام فرنسا في 18 ديسمبر الماضي، عندما استقبل ثلاثة أهداف عن طريق كيليان مبابي في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3 قبل ذلك، وفاز التانجو بركلات الترجيح.