عروض شعبية لأطفال الطور ضمن احتفالات أكتوبر بثقافة جنوب سيناء

شهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، فعاليات الحفل الفني، الذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، تلاه باقة من التابلوهات الاستعراضية لفرقة فنون شعبية أطفال ثقافة طور سيناء بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، والتى تضمنت رقصات استعراضية متنوعة منها "مصر يا أم الدنيا، أحلى بلد بلدي، فاصل للسمسمية، صعيدي، نوبي" وتخلل الاستعراضات فاصل من إلقاء الشعر للمواهب الفنية الصغيرة لقصيدة بعنوان "الشهيد" والتى نالت تفاعل الحضور، واختتم الحفل باستعراض "فيها حاجة حلوة".

الحفل بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والعديد من أهالي بمدينة طور سيناء.

نظمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، ضمن برامج الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حقوق ذوي القدرات الخاصة ضمن أنشطة قصور الثقافة ببني سويف

من ناحية أخرى، نظم فرع ثقافة بني سويف مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليومين الماضيين، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر أكتوبر الحالي.

وفي السياق شهدت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع محاضرة بعنوان "أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية"، تحدث خلالها محمد سعد مدير عام الإعلام بمحافظات شمال الصعيد، عن أهمية المشاركة في الحياة السياسية، وحق ذوي القدرات الخاصة في الانتخاب، ذلك الحق الذي كفله لهم الدستور والقانون، مؤكدا ضرورة توعيتهم بقيمة صوتهم الانتخابي وكيفية الإدلاء به.

وبمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء أقيمت محاضرة بمدرسة النور بشرق النيل حول "الأشخاص ذوي الإعاقة" بحضور الشيخ عمر صالح من مديرية الأوقاف، تلاها ورشة عمل مشغولات فنية بالخرز إشراف عمرو أحمد، إلى جانب فقرة تذوق بصري لعمل تصميمات إبداعية للأطفال بالألوان المائية، للفنانة التشكيلية سارة أشرف.

وأقامت مكتبة دلاص محاضرة بعنوان "لا للتنمر على ذوي القدرات الخاصة" تحدثت خلالها فاتن عبد المعبود على مفهوم التنمر وكيفية معالجة هذه الظاهرة، وضرورة مراعاة مشاعر ذوي القدرات الخاصة كونهم جزءا أساسيا في المجتمع.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة، عقد بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة بعنوان "كيفية تنمية وعي الشباب"، تحدث خلالها ماهر عشماوي عن ضرورة اكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها وتنميتها، لرفع مستوى الوعي لديها.

من ناحية أخرى أقامت مكتبة النادي الرياضي محاضرة بعنوان "مكافحة الإرهاب"، أوضحت خلالها حنان عيد مفهوم الإرهاب ودور الدولة في مكافحته والقضاء عليه.

وفي بيت ثقافة أهناسيا المدينة أقيمت ورشة حكي لمناقشة كتاب "عقاب المغرور" إشراف هناء كامل، وأعدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل مسابقة صورة في معلومة عن خط بارليف إشراف أحمد عادل، بينما نفذ قصر ثقافة ببا ورشة عمل تشكيلات بالطين الأسواني، بمشاركة طلاب مدرسة المنشية الابتدائية المشتركة.