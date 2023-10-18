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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مأذونة: تراجع أعداد المتزوجين حاليًا لثُمن حالات الزواج في السابق

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت الدكتورة وصال سعدة، مأذون شرعي، إن ارتفاع تكاليف الزواج قلل بشكل كبير حالات الزواج، بسبب مصاريفه الكثيرة وكثرة أعبائه، وحدث فيها انخفاض شديد بالفعل بالنسبة لما كانت عليه في السابق، موضحة أنه في السابق كان هناك من 400 إلى 450 عقد زواج في السنة لكل مأذون في منطقته، أما الآن فأصبح أقل من 80 عقد قران في السنة لكل مأذون في منطقته، فالأعداد الحالية للمتزوجين قد تكون ثُمن الأعداد التي كانت تتزوج في السابق. 

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تراجع حالات الزواج: 

وتبين سعدة في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، أن انخفاض حالات الزواج في الريف بات أكبر وأصبحت منخفضة مثل المدن تمامًا، على عكس السابق حيث كان فيه حالات زواج مستمر، وذلك بسبب الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلد وارتفاع الأسعار المستمر، كما أن التجهيزات في الريف تكون فيها نوع من المبالغة في بعض الأحيان، أما بالنسبة للمدينة فانخفاض الزواج فيها لا يزال مستمر. 

وفي 2022، أصبحت العنوسة في مصر في تزايد مستمر، وفقًا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيوجد قرابة الـ 11 مليون فتاة و2.5 مليون شاب يتجاوز أعمارهم الـ 35 عاما ولم يتزوجوا حتى الآن.

ويأتي الحضر بالمركز الأول في ارتفاع نسبة العنوسة التي تصل إلي 38%، أما المحافظات الحدودية تحتل المركز الثاني التي سجلت نسبة 30%، يليها محافظات الوجه البحري التي وصلت إلي 27.8%، بينما سجلت محافظات الوجه القبلي نحو 25%، ويُشار إلى أن هذه النسب في تزايد مستمر بشكل سنوي.

 

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