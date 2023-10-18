وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات أسوان

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة أسوان، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان بحضور ممثلي 30 شركة، وأكثر من 150 عاملًا من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء ا .ح أشرف عطية محافظ أسوان، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أنه جرى خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية علي مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة بحضور اللواء ا.ح أشرف عطية المحافظ، والذى أكد في كلمته الدور الذي تقوم مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين لجميع المنشآت من أنشطة مختلفة ووضح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج، مضيفاً أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات ألقى المحاضرة الأولى منها المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة، وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي في الحفاظ علي العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ علي المنشآت ورأس المال وذلك لسير العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخل للعاملين كما تطرق أيضاً للحديث عن ماهية تصريح العمل وأهميته وأنواعه، وما هي الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل.

كما أضاف مدير المديرية، أن المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة قام بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، كما شارك فى فعاليات المبادرة الدكتور لؤي نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، والمهندس هشام كمال محمد رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج المحطات المائية بأسوان.