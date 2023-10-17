محافظ أسيوط يبحث تكثيف العمل الميداني لتنفيذ برنامج "أسرة"

أجتمع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باللجنة التنسيقية لبرنامج «أسرة»، والذي يجرى تنفيذه بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة وشركة باثفيندر مصر وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة.

بدأ الاجتماع بتقديم نبذة عن برنامج "أسرة" للدكتور خالد عاطف ممثل قطاع السكان وتنظيم الأسرة، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط لتعاونه ودعمه لتنفيذ مراحل عمل البرنامج بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تكثيف العمل لفريق عمل برنامج "أسرة"، بالمحافظة بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج وتحقيق مردود إيجابي، منوهًا بأهمية الاجتماعات التنسيقية لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات ورصد كل الملاحظات حتى يتسنى تلافيها.

حضر الإجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وفريق عمل برنامج "أسرة" الدكتور خالد عاطف مدير عام التخطيط السكاني ممثلًا لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.